Звідки береться фальшиве вино?

Провідні вітчизняні виробники вина дуже сподіваються, що в Україні буде створено Державну інспекцію з виноробства, що передбачено ст. 14 Закону України «Про виноград і вино».

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося в Криму на прес-конференції за підсумками виїзного засідання Центральної галузевої дегустаційної комісії корпорації «Укрвинпром».

«Ця інспекція могла б конкретніше вирішувати проблемні питання галузі. Деякі виноробні підприємства мають декілька зареєстрованих торгових марок, і під цими марками випускають неякісну продукцію, вводячи покупців в оману й випускаючи фальсифікат. Така інспекція ці моменти могла б також припиняти», - вважає представник держконцерну «Массандра» Л.ТОРЧИНСЬКА.

За словами завідуючого кафедрою виноробства Кримського агротехнологічного університету Євгена ШОЛЬЦ-КУЛИКОВА, проти створення Держвинінспекції виступають вороги виноробства й вороги споживача. «Це буде той контроль, який елементарно забезпечить надійність і захист вина від фальсифікацій, а споживача – від обману. Без Держвинінспекції ми далі працювати не зможемо. Не можна засекречувати виноробство. Якщо не пускають на завод контролерів із, приміром, Держвинінспекції або Держстандарту - це вже небезпечна ситуація, це підозріло», - сказав він.

На думку першого заступника генерального директора корпорації «Укрвинпром» Володимира КУЧЕРЕНКА, в галузі виноробства обов`язково повинен бути державний контроль, і з цією метою створення Державної інспекції з виноробства необхідне.

«Приміром, в українських магазинах продається вино відомої французької марки. Це ж вино, яке ми пробували у Франції, за своєю органолептикою було зовсім інше. Чи вся продукція, яка заходить до нас під тією або іншою відомою маркою, відповідає вимогам? І не вперше в Україні буває таке, що на етикетці одне, а в пляшці інше. Це питання до Держстандарту. Ми зверталися з питаннями, з пропозиціями, а відповідь одна – грошей на проведення цієї експертизи у країни немає», - сказав В.КУЧЕРЕНКО. На його думку, створення профільної інспекції дозволило б вирішувати подібні питання.