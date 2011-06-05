Площу «Середнього Побужжя» хочуть збільшити втричі

У Вінницькій області цього року планується розширити площу регіонального ландшафтного парку «Середнє Побужжя» більш як утричі – до 8 тисяч га.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області Володимир КРИСЬКО.

За його словами, до регіонального ландшафтного парку «Середнє Побужжя» увійдуть землі територіальних громад Тиврівського, Немирівського та частково Тульчинського районів.

«Метою створення цього парку було включити у заповідну зону долину річки Південний Буг. В основному це в межах прибережної захисної смуги. А також можуть увійти у заповідну зону й населені пункти. Усім відомо, що річка Південний Буг є унікальною. Тому й метою є збереження краєвидів та ландшафту річки, відомої своїми порогами та надзвичайною природою», - сказав В.КРИСЬКО.

Він зазначив, що планується збільшити площу парку до 8 тис. га, а зараз його площа становить у межах Тиврівського району близько 2,5 тис. га.

«При проведенні громадських слухань населення погодилось з потребою створення такого парку, проте вже два роки сесія Немирівської райради переносить це питання, мотивуючи це тим, що вони недостатньо вивчили це питання, незважаючи на те, що ми подавали повний пакет документації щодо розширення плащі парку», - зазначив керівник управління.

За словами В.КРИСЬКА, питання залишається відкритим по Тульчинській та Немирівській райрадах.