Україна і Молдова відкрили "зелений коридор" для перевезення через кордон плодоовочевої продукції. Як повідомили РосБізнесКонсалтингу у Митній службі Молдови, домовленість зафіксована в підписаній митними відомствами двох країн декларації про провезення в пріоритетному порядку через митний кордон плодоовочевої продукції.

Передбачається, що документ дозволить спростити виконання митних процедур щодо фруктів і овочів, вирощених у Молдові й Україні, створити сприятливі умови для проходження їх через кордон в пільговому режимі для активізації торгівлі.