У ТОВ дозволено мати вдесятеро більше учасників

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо кількості учасників товариства з обмеженою відповідальністю».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо кількості учасників товариства з обмеженою відповідальністю)».

Законом передбачається внести зміну до статті 50 Закону України «Про господарські товариства», збільшивши максимальну кількість учасників ТОВ з 10 до 100 осіб.

У разі виникнення необхідності збільшення розміру статутного капіталу у зв’язку з перетворенням товариства з обмеженою відповідальністю на акціонерне товариство формування такою юридичною особою статутного капіталу здійснюється протягом п’яти років.

Товариства з обмеженою відповідальністю, створені до набрання чинності цим Законом, зобов‘язані привести свої статути в частині максимальної кількості учасників товариства з обмеженою відповідальністю у відповідність з цим Законом до 1 січня 2012 року.