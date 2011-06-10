У лісі знайшли архів ОУН

У лісі на Львівщині знайдено матеріали повстанського архіву.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху.

За їх даними, документи знайшов два тижні тому мешканець одного із сіл Пустомитівського району Львівської області. Вони зберігалися в молочному бідоні.

Вчора ці повстанські документи, які стануть частиною архіву Центру досліджень визвольного руху, привезено до Національного музею-меморіалу "Тюрма на Лонцького" у Львові.

Як зазначив директор Національного музею "Тюрма на Лонцького" Руслан ЗАБІЛИЙ, "за попередніми оцінками - це документи одного з районних проводів ОУН Пустомитівщини за 1948-1951 рр.». «Комплекс складається з інформаційних звітів, писаних від руки, підпільних видань ОУН, таких як листівки, журнал "Ідея і чин", також "квитів" (розписок про отримання повстанцями від селян матеріальних речей та продуктів в обмін на підпільні гроші - бофони) та інші документи", - поінформував Р.ЗАБІЛИЙ.

Водночас він додав, що бідон, на жаль, із часом трохи прогнив, тому частина документів втрачені, а решта в задовільному стані, але потребують реставрації, оскільки є крихкими.

"Найбільш цікавою в знахідці є серія із чотирьох бофонів на Великодню тематику, номіналами п’ять та двадцять карбованців, які були досі не відомі та не каталогізовані", - зазначив Р.ЗАБІЛИЙ.

Документи після реставрації будуть переведені в цифровий формат, описані і готові до використання науковцями, а найцікавіші - експонуватимуться в музеї, сказав директор музею "Тюрма на Лонцького".

У свою чергу історик, голова Вченої ради Центру досліджень визвольного руху Володимир В’ЯТРОВИЧ додав, що "саме завдяки розгорнутій спільними зусиллями інформаційній роботі в медіа ця знахідка потрапила не до "чорних археологів", а звідти на ринок артефактів, а туди, де вона й має бути - до науковців і музею".

Як зазначили в прес-центрі ЦДВР, люди, які передавали архів, наголосили, що передали його науковцям, аби ця частинка нашої історії була доступна громадськості, а не стала предметом торгів чи загубилася в таємних архівосховищах.

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