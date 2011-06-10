На півдні Італії знайдено мертвою українку

У лісі Монте Термініо, що в італійській провінції Авеліно, знайдено тіло громадянки України Галини Д., віком 54 роки, яка зникла безвісти 20 травня.

Про це сьогодні повідомив сайт “Українці в Італії”.

Згідно з інформацією сайту, українка працювала доглядальницею у 70-річного італійця в Авеліно, який і подав до поліції заяву про її зникнення, коли вона не з’явилася на роботу.

Тіло жінки знайшов лісовий патруль. Воно було частково присипане землею.

За повідомленням італійської преси, тіло знайшли минулої неділі, а сьогодні відбулося впізнання жертви родичами і знайомими.

За попередніми даними, жінці було завдано багато поранень важким металевим предметом. Не виключено, що українку було вбито в іншому місці, а вже потім перевезено і поховано у згаданому лісі.

Офіційні результати розтину тіла очікуються наступного тижня.

У скоєнні вбивства поліція підозрює 65-річного італійця, мешканця містечка Серіно, провінція Авеліно, який, за деякими свідченнями, був небайдужий до жінки.

Підозрюваний відкидає звинувачення і заявляє про свою непричетність до цього злочину.

Знайомі жінки характеризують її як скромну, сором’язливу і працьовиту людину.

Прокуратура Авеліно разом із карабінерами продовжує розслідувати це вбивство.