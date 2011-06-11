У Криму оголосили штормове попередження

Кримське Управління Міністерства з надзвичайних ситуацій оголосило на 11-13 червня штормове попередження у регіоні через прогнозоване погіршення погоди, і просить жителів півострова і туристів утриматися від походів у гори і виходів у море.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

«Очікуються сильні зливи, грози, град, шквальний вітер швидкістю 15-20 метрів на секунду, підйом рівня води в річках на 0,5-1 метр», - йдеться у прес-релізі.

Рятувальники просять кримчан і відпочивальників за можливості не користуватися телефонним зв`язком і електроприладами під час грози.

МНС рекомендує також уникати перебування на узвишші і відкритій місцевості, не знаходитися біля металевих конструкцій і під деревами, що стоять окремо.