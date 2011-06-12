На Луганщині горить шахта „Суходільська-Східна”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, о 9.45 11 червня у м. Суходільськ Краснодонського району на шахті „Суходільська-Східна” ВАТ „Краснодонвугілля” на горизонті 915 м у непрацюючій лаві сталося загорання дерев’яних кріплень.

Через задимлення на поверхню шахти самостійно вийшли 59 гірників, які перебували поблизу осередку загорання, 230 гірників продовжували працювати. Жертв та постраждалих немає.

О 21.30 шахту зупинено, гасіння пожежі триває.

До робіт залучено підрозділи Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Причина пожежі встановлюється.