Маршрутка врізалася в тролейбус: постраждали 8 людей

У Харкові на проспекті Героїв Сталінграда внаслідок зіткнення маршрутного автобуса «Богдан» і тролейбуса ЮМЗ-Т1 постраждало 8 осіб.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні ДАІ, 35-річний водій автобуса не дотримався безпечної дистанції руху та скоїв наїзд на тролейбус, який стояв з технічних причин (впала штанга напруги) попереду в попутному напрямку.

На момент зіткнення в «Богдані» перебувало близько 30 пасажирів, у салоні тролейбуса - близько 15 пасажирів.

Внаслідок ДТП до лікарні переважно із забиттями доставлено 8 пасажирів автобуса.