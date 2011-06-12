Маршрутка врізалася в тролейбус: постраждали 8 людей
16:07, 12 червня 2011Суспільство
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У Харкові на проспекті Героїв Сталінграда внаслідок зіткнення маршрутного автобуса «Богдан» і тролейбуса ЮМЗ-Т1 постраждало 8 осіб.
Як повідомили УНІАН в обласному управлінні ДАІ, 35-річний водій автобуса не дотримався безпечної дистанції руху та скоїв наїзд на тролейбус, який стояв з технічних причин (впала штанга напруги) попереду в попутному напрямку.
На момент зіткнення в «Богдані» перебувало близько 30 пасажирів, у салоні тролейбуса - близько 15 пасажирів.
Внаслідок ДТП до лікарні переважно із забиттями доставлено 8 пасажирів автобуса.
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