Київського чиновника впіймали на хабарі

У Київській області міліція затримали посадовця, який вимагав майже 20 тис. доларів хабара за видачу державних актів на земельні ділянки тринадцятьом громадянам у Бородянському районі.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Київській області, разом із посадовцем затримано посередника, який передав йому гроші.

За даним фактом прокуратура Київщини порушила кримінальну справу стосовно затриманих громадян за ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Посадовця взято під варту, його спільник перебуває на підписці про невиїзд.