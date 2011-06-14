Вандали спиляли хрест під Аскольдовою могилою

Вандали спиляли дубовий хрест під Аскольдовою могилою на Подолі в Києві. Наругу над хрестом виявили парафіяни греко-католицької церкви св. Миколи Чудотворця, розташованої неподалік, повідомляє ТСН.

Як розповів настоятель церкви, отець Ігор Онишкевич, спилювали хрест, вочевидь, кілька людей, оскільки він дуже важкий. Висота хреста 5 м, діаметр - 30 см, а важить він близько 200-250 кг. Крім того, до висоти 1,5 м він був закутий у бетон і метал.

Вандали спиляли хрест і звалили, але потім його залишили на місці. На місці хреста залишилася тільки металева опора.

Оскільки зараз свята, хрест так і лежить, спиляний вандалами. Проте його планують найближчим часом повернути на місце. У міліції з'ясовують, хто поглумився над християнською реліквією.

У 2007 році кияни різних конфесій, парафіяни церкви св. Миколи Чудотворця та інші церковні приходи на кручах Дніпра звели "Хресний шлях Ісуса Христа". Перший такий хрест був встановлений на місці вбивства князя Аскольда.