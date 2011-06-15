Лісники самовільно вирубали 838 дерев
01:03, 15 червня 2011Суспільство
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Кримінальна справа на Кіровоградщині
У Кіровоградській області порушено кримінальну справу щодо службових осіб Вільховатського лісництва ДП «Голованівське лісове господарство», чия незаконна діяльність призвела до державних збитків на 500 тис. грн.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Кіровоградської області.
Лісники самовільно вирубали 838 дерев. Справу порушено за ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) і ч. 1 ст. 246 (незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу України, триває слідство.
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