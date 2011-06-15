Пенсійний фонд підбив підсумки роботи

За оперативними даними, в січні-травні 2011 року до Пенсійного фонду надійшло 79,884 млрд. грн. При цьому власні доходи становили 53,206 млрд. грн., що на 22,3%, або на 9,711 млрд. грн., більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це йдеться в повідомленні ПФ, розміщеному на офіційному сайті фонду, за підсумками наради, присвяченої підбиттю підсумків діяльності в січні-травні ц.р.

План надходжень власних показників перевиконано на 2,9%, зазначається в повідомленні.

З держбюджету на фінансування пенсійних програм надійшло 26,622 млрд. грн., що на 4,552 млрд. грн. менше, ніж за аналогічний період в 2010 році.

Загальна сума витрат на пенсійні виплати та інші планові витрати становила 86,7 млрд. грн., що на 10,469 млрд. грн. більше, ніж за відповідний період минулого року.

Чисельність пенсіонерів, які одержують виплати через банки, на 1 червня, за оперативними даними, становила 6,474 млн. чол., тобто 47% загальної чисельності пенсіонерів.

Загальна сума пенсійних виплат через поточні рахунки в банках в січні-травні ц.р. становила 44,037 млрд. грн., що на 7,3 млрд. грн. більше, порівняно з аналогічним показником минулого року.

У січні-травні 2011 року ПФ призначив пенсії більш як 314 тис. громадянам.

Згідно із Законом «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, і деяких інших осіб», призначено пенсії 9,6 тис. військовослужбовцям.

Більш як 324 тис. чол. здійснено перерахунок пенсій з урахуванням стажу і зарплати після призначення/попереднього перерахунку пенсій.

За 5 місяців встановлено 17,4 тис. пенсій за особливі заслуги відповідно до Закону “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”.

З 1 березня 2011 року більш як 3,5 млн. пенсіонерам підвищено розміри пенсій.