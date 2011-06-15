У Києві горів гуртожиток

Врятували 21 людину

О 1 год. 10 хв. 15 червня в Дарницькому районі Києва у двоповерховій будівлі гуртожитку, що належить філії ДП МО України „УкрВійськБуд”, виникла пожежа, внаслідок якої 1 особа загинула. Як повідомляє прес-служба Міністерства надзвичайних ситуацій, під час гасіння пожежі підрозділами МНС врятовано 21 особу. Вогнем знищено перекриття та покрівлю гуртожитку на площі 200 м кв. О 2 год. 40 хв. п’ятнадцятьма відділеннями пожежно-рятувальної служби МНС пожежу ліквідовано. Причина пожежі встановлюється. На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в м. Києві.

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