У Запорізькій області селищем пронісся ураган

У смт Костянтинівка Мелітопольського району Запорізької області внаслідок урагану ввечері 14 червня без централізованого енергопостачання залишилися близько 1,2 тисяч осіб, шквальним вітром пошкоджені дахи 61 будови.

Як повідомила УНІАН помічник начальника ГУ МНС у Запорізькій області Юлія БАРИШЕВА, «внаслідок урагану в селищі сильно пошкоджені шиферні дахи 61 будови: постраждали приватні будинки, фермерське господарство й госпспоруди домоволодінь. Загалом із дахів зірвало понад 3000 листів шиферу. Негода пошкодила опори ліній електропередач. На щастя, ніхто з людей не постраждав».

На сьогоднішній день, як повідомили УНІАН у ВАТ «Запоріжжяобленерго», централізоване енергопостачання смт Костянтинівка практично повністю відновлено.

«Внаслідок урагану, що супроводжувався шквальним вітром, на 19.30 14 червня в смт Костянтинівка виявилися знеструмленими 400 абонентів (близько 1,5 тис. населення). Для ліквідації наслідків негоди, що стала причиною відключення 24 трансформаторних підстанцій і пошкодження ліній електропередач, були мобілізовані всі оперативно-виїзні бригади Мелітопольського РЕС. В результаті вже о 20.10 14 червня один із 2-х фідерів, що відключилися, був підключений. Другий фідер фахівці ВАТ „Запоріжжяобленерго”, які працювали всю ніч, підключили сьогодні - 15 червня о 5.30 ранку. Таким чином, на даний момент централізоване енергопостачання смт Костянтинівка практично повністю відновлено», - розповів заступник технічного директора ВАТ „Запоріжжяобленерго” Ігор БОДНЯ.