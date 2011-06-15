Синоптики обіцяють дощі майже по всій Україні

16 червня, за прогнозами синоптиків, протягом доби переважатиме мінлива хмарність.

В східній частині, Криму та Приазов`ї, а вдень і в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях пройдуть короткочасні дощі, гроза, вдень на заході в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер західний (у південній та східній частині північний), 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 19°, вдень 23-28°; в Карпатах та горах Криму вночі 5-10°, вдень 10-15°.

У Києві та області вночі без опадів, вдень місцями очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 11-16°, вдень 23-28°. По м. Києву температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.

15 червня температура води в Чорному морі 17-22°, в районі Алушти 13°, в Азовьскому морі 23-24°; в Дніпрі біля Києва 23°.