У Броварах горять склади «Технополісу»

Сьогодні після обіду в місті Бровари Київської області спалахнула пожежа на складах торговельної компанії «Технополіс».

Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління МНС України в Києві, ці склади знаходяться поблизу заводу з виробництва алюмінієвих конструкцій.

У свою чергу в прес-службі УМНС у Київській області зауважили, що наразі вогонь не загрожує заводу, однак пожежа досить складна, у зв’язку з чим додатково на допомогу броварським пожежним з Києва було направлено п’ять автоцистерн.

Слід зазначити, що візуально величезний шлейф диму темно-сірого кольору від пожежі можна спостерігати в Києві в Дарницькому районі.

Про причини пожежі поки що не повідомляють.