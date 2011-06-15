У Макіївці заборонили випускний бал

У місті Макіївка Донецької області батьки учнів школи №100, що закривається, обурені, що їхніх дітей позбавляють випускного балу, не дозволяючи його проводити в стінах рідної школи.

Як повідомили кореспондентові УНІАН батьки Макіївської загальноосвітньої школи №100 (I-II ступенів навчання), попри те, що вони оспорюють в суді рішення міської ради про ліквідацію даної школи, чиновники з міського відділу освіти розпорядилися вивезти з неї шкільний інвентар, розподілити учнів і швидко закрити даний навчальний заклад. Але понад усе обурює батьків, що випускникам цього року директор школи навіть заборонила проводити випускний вечір. У даному навчальному закладі, розташованому в селищі Червоний Жовтень, навчаються діти з чотирьох селищ і адміністрація школи, підтримувана міським керівництвом, позбавляє всіх дітей цього загальноприйнятого свята, наголошують батьки.

«Випускний – це дуже велика урочистість в селищі, всі збираються. Зараз нам у цьому відмовили. У наших дітей просто відбирають свято... діти купили сукні, вони готувалися, але у них всі відібрали у зв`язку з тим, що відбувається інтенсивне закриття школи», - нарікають батьки. І нагадали, що 25 березня 2011 р. Макіївська міськрада винесла постанову про ліквідацію в місті зокрема й цієї школи №100, згідно з якою школа повинна припинити свою роботу 31 серпня 2011 року, але батьки в червні подали адміністративний позов до центрально-міського районного суду м.Макіївки з вимогою відмінити дане рішення міськради.

Проте в школі не стали чекати ні 31 серпня, ні того, чим закінчаться судові тяжби між батьками і Макіївською міськрадою і поквапом почали все вивозити з навчального закладу. «Все вивезли зі школи, нічого немає – ні стільців, ні столів, усе вивезли. Залишили на іспити один клас з дошкою і все. А іспити ще тривають», - сказали батьки.

За їх словами, на 18 червня в школі намічено урочисті збори для випускників з видачею документів про освіту, але випускний вечір проводити нема де.

«Діти просили у директора провести випускний вечір бодай у спортзалі, але вона не дозволила. А в селищному клубі не дозволяють проводити випускні через якісь нормативи. Наша школа хоч і вважається міською, але розташована за 20 км від центру міста», - розповіли батьки. І додали: «Всі, не тільки батьки, не тільки діти, все селище обурене, що учнів цього року позбавляють їх випускного вечора. Хоча школа згідно із законом, навіть якщо батьки програють суд з міськрадою, повинна бути ліквідована лише після 31 серпня».

Як повідомляв УНІАН, у Макіївці Донецької області матері трьох учнів, які навчаються в школах №100, №27 і №3, - Олена САЄТОВА, Олена АНУФРІЄВА і Ганна НАЗІПОВА подали адміністративний позов до центрально-міського районного суду з вимогою відмінити рішення Макіївської міської ради від 25 березня про ліквідацію шкіл №3 №27 №94 і №100.

Як відмічено в позові, рішення міськради і «Про ліквідацію загальноосвітніх шкіл I-II ступенів №3 №27 №94 №100» і «Про затвердження Програми оптимізації навчальних закладів міста Макіївка на 2011 рік» «прийнято з грубим порушенням чинного законодавства України, є незаконними і такими, що порушують основні конституційні права дітей на освіту, на вибір навчального закладу і належні умови здобування освіти».

Зокрема, рішення про ліквідацію шкіл порушують «норми Конвенції про права дитини від 20 листопада 1989 року з першочергового забезпечення інтересів дитини всіма державними і приватними установами при ухваленні рішень».

Також були порушені, на думку батьків, стаття 53 Конституції України, статті 3, 4, 6, 14 і 60 Закону України «Про освіту», стаття 11 Закону України «Про загальну середню освіту», стаття 55 Закону України «Про місцеве самоврядування» і ін.

Крім того, батьки відзначають в позові, що згадані «рішення були прийняті з порушенням процедури, оскільки приймалися таємно, за відсутності представників ініціативної групи батьків і без аргументованих підстав про доцільність ліквідації даних шкіл».

Довідка УНІАН. У Донецькій області в 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів відбуватиметься згідно з розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».