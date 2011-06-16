Янукович про житло, господарство, якість послуг і тарифи на воду

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує на реформуванні житлово-комунального господарства, приведенні його до вимог часу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав під час брифінгу у Вінниці.

«Потрібна державна система, державний регулятор, який буде працювати в цьому напрямку і економіка в житлово-комунальному господарстві повинна працювати на надання якісних послуг, мотивацію робітників житлово-комунального господарства надавати якісні послуги, а люди мають право їх отримувати. А держава усе це створити – таким шляхом ми будемо йти. Прийшов час і ці завали нам потрібно розгребти, і ці питання потрібно вирішувати», - наголосив Президент.

Він переконаний, що в Україні має бути єдиний тариф на воду. «Не може бути такого, щоб в одному регіоні ціна втричі була вищою, ніж в іншому регіоні, тому що люди отримують заробітну плату однакову і вона платять за електроенергію, за газ єдиний тариф, а чим відрізняється вода? Нічим», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент сказав, що зараз мова йде про те, щоб на державному рівні зробити систему, яка б відповідала вимогам часу. «Тому в цілому житлово-комунальне господарство потрібно реформувати, і сьогодні стоїть таке завдання. І в це потрібно вкладати кошти і використовувати найсучасніші технології, які існують в світі», - наголосив В.Янукович.