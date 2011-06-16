Сьогодні під Києвом розіб’ють військовий табір XV ст.

У Центрі культури та історії Давньої Русі «Парк Київська Русь» (село Копачів Обухівського району Київської області) сьогодні розіб’ють військовий табір XV ст.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Парку, для участі у міжнародному фестивалі «Лицарство XV століття – Штурм фортеці» приїдуть 300 представників клубів історичної реконструкції з України, Росії, Молдови, Білорусі та країн Балтії.

«Парк Київська Русь» запрошує взяти участь у захопливому дійстві до відкриття фестивалю. Гості, які сьогодні завітають до Парку, побачать, як відтворюється історія Західної Європи, відчують культуру та атмосферу Середньовіччя. Вони побачать, як розбивається військовий табір XV ст., відтворюється автентичний побут. У Парку відбудуться середньовічні військові навчання, лицарі відпрацьовуватимуть ведення бою – тактику наступу, оборони, штурму та захисту фортеці, взаємодію стрільців та піхоти, кавалерійську атаку. А також - унікальні навчання зі стрільби із середньовічної метальної артилерії – требуше та катапульти», - сказав президент «Парку Київська Русь» Володимир ЯНЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня о 13.00 у «Парку Київська Русь» відбудеться відкриття фестивалю «Лицарство XV століття – Штурм фортеці».

Фестиваль триватиме 18 - 19 червня.

У рамках фестивалю - кінні поєдинки, масові битви, майстер-класи із середньовічних танців, вогняне шоу «Магія вогняних мечів», танцювальні виступи етноколективів, денна та нічна битва – Меле від клубів історичної реконструкції, а також штурм фортеці XV століття з використанням катапульти, требуше, тарану. Реконструктори продемонструють військову тактику під час облоги замку.

Гості Парку зможуть навчитись гончарному та ковальському ремеслам, прогулятись ярмарком майстрів, покататись на конях, поспілкуватись із Нестором Літописцем та Волхвинею Родою.