Підлеглого Балоги взяли на хабарі 40 тисяч

У Києві під час одержання 40 тисяч гривень хабара співробітники СБУ затримали начальника одного з управлінь столичного ГУ МНС.

Про це повідомили УНІАН у прес-сектор Управління СБУ у м.Києві.

Установлено, що зловмисник вимагав 100 тисяч гривень у співвласника та директора одного з приватних підприємств столиці за надання дозволу на функціонування підприємства.

15 червня ц.р. у результаті спецоперації із задіянням ЦСО «А» співробітники СБУ затримали працівника МНС під час отримання ним частини хабара у розмірі 40 тисяч гривень.

За матеріалами Управління СБУ у м.Києві столичною прокуратурою порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

В Управлінні СБУ у м. Києві нагадуються телефон довіри (044) 226-32-32, за яким громадяни мають змогу повідомляти про факти вимагання та отримання хабарів з боку посадовців та службовців державних органів столичного регіону. Телефон довіри працює цілодобово.