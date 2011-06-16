У Києві знесуть район "хрущовок"

Головний архітектор Києва Сергій ЦЕЛОВАЛЬНИК заявляє, що столична влада ще не затвердила схему відселення мешканців "хрущовок", які будуть зноситься.

Про це С.ЦЕЛОВАЛЬНИК повідомив у інтерв`ю газеті "Сегодня" (№ 129 від 16 червня 2011 року).

"Вже пропрацювано схему відселення, але поки що не можу про неї сказати - ще не затверджено. Якщо вона одержить підтвердження, тоді ми почнемо реалізовувати задумане. Інвестори вже є", - сказав С.ЦЕЛОВАЛЬНИК.

За його словами, знесення "хрущовок" почнеться з району "Нивки" - з вулиць Туполєва і Гречка. "Зараз ми займаємося цим", - сказав головний архітектор столиці.