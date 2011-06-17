Студент подав заяву про хабарі в Одеському університеті

В Одесі за вимагання і отримання хабарів від студентів вищих навчальних закладів затримано двох викладачів.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю ГУ МВД в Одеській області.

Зокрема, у ході оперативно-розшукових заходів, проведених за заявою студента про хабарництво в університеті, була затримана під час отримання хабара у робочому кабінеті завідувачка кафедрою англійської мови. У студента 48-річна викладачка вимагала і одержала хабар у розмірі 200 доларів за успішну здачу іспиту. Всього зафіксовано 20 епізодів вимагання з її боку і отримання від студентів хабарів на загальну суму 50 тис. грн.

Викладач біології одеського вишу вимагав від студентів за успішну здачу іспиту 200 грн. У ході перевірки однієї з трьох заяв студентів 29-річного викладача затримано, він притягується до кримінальної відповідальності.