У Києві затримали замовника вбивства підприємця

16 червня співробітники столичного Управління СБУ у взаємодії із прокуратурою Києва та слідчим відділом ГУ МВС у м. Києві здійснили спецоперацію, в результаті якої викрито та попереджено замовне вбивство.

Як повідомили УНІАН у прес-секторі УСБУ у м. Києві, встановлено, що 32-річний житель Києва, використовуючи особисті зв’язки у кримінальному середовищі, замовив вбивство директора однєї з комерційних структур, щоб заволодіти заощадженнями підприємця.

Оперативники затримали замовника вбивства у Печерському районі столиці. У нього вилучено 50 тисяч доларів США, якими він планував розрахуватися за злочин.

Слідчим управлінням ГУ МВС України в м. Києві порушено кримінальну справу за п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з корисливих мотивів). Триває слідство.

До затриманого застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.