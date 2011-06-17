Азаров пообіцяв медикам підвищення зарплат

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з працівниками Луганської обласної клінічної лікарні пообіцяв медикам підвищення зарплат.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Луганської облдержадміністрації.

Під час зустрічі однією з головних проблем медики назвали низькі зарплати. На це М.АЗАРОВ заявив, що уряд має намір поступово підвищувати рівень оплати праці медиків та інших бюджетників у країні. «Перші кроки у цьому напрямі ми робимо вже зараз», - відзначив він.

Лікарі розповіли прем`єру про кроки щодо модернізації системи охорони здоров`я області і безпосередньо їх лікувальної установи.

У свою чергу М.АЗАРОВ відзначив, що «уряд України у курсі тих перетворень, які зараз інтенсивно йдуть у медичній сфері Луганщини. І ми всіляко сприятимемо і допомагатимемо керівникам області у цьому».

Пологовому відділенню Луганської обласної клінічної лікарні М.АЗАРОВ вручив подарунковий сертифікат на придбання апарату для анестезії Leon вартістю 300 тис. грн.