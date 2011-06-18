Підприємець замість магазину конкурента «замінував» дитсадок

У Житомирі суд звільнив від кримінальної відповідальності приватного підприємця, який у березні «замінував» дитсадок.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області з посиланням на начальника відділу за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні дізнання та досудового слідства прокуратури області Анатолія ГАВРИЛЮКА.

За його словами, таке рішення прийняв днями один з судів Житомира у зв’язку із дієвим каяттям зловмисника.

"Він покаявся за скоєне та сплатив вартість виїзду рятувальників та міліціонерів, які шукали вибухівку", - сказав А.ГАВРИЛЮК.

Він розповів, що підприємець пояснив, що помилково замість магазину свого конкурента «замінував» дитсадок.

Зокрема, за словами підприємця, він зателефонував диспетчеру у стані обурення, щоб нашкодити конкуренту з бізнесу, який того дня відкрив новий відділ у сусідньому магазині. Чоловік переконував, що не мав на меті повідомляти про мінування дитсадку, зазначив представник прокуратури.

"Наступного дня після замінування підприємець дізнався про помилку та усвідомив наслідки свого вчинку і прийшов до Житомирського райвідділу УМВС та зізнався у скоєному ", - додав він.

Все ж органи міліції порушили щодо нього кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 ст. 296 (хуліганство, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом) Кримінального кодексу України.

У ході досудового слідства підприємець попросив вибачення у завідуючої дитсадка та подарував закладу будівельні матеріали для ремонту, також вибачився і перед своїм конкурентом - директором магазину, якого намагався «замінувати».

Окрім цього, підсудний повністю визнав вину, сприяв у розкритті злочину.

Зважаючи на такі обставини, суд і звільнив приватного підприємця від кримінальної відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня до чергової частини УМВС України в Житомирській області надійшло анонімне повідомлення про замінування дитсадка у селищі Новогуйвинську Житомирського району.

Із приміщення дитячого садка було евакуйовано 160 осіб, з яких 130 - діти.