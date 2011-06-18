У Києві встановлять пам'ятник гетьману Орлику

У Києві встановлять пам`ятник гетьману Пилипу Орлику.

Як повідомляється на Урядовому порталі, кошти на спорудження цього пам’ятника будуть виділені з державного бюджету. Відповідну постанову уряд схвалив на своєму засіданні 9 червня 2011 року.

Пам’ятник гетьману планується встановити в рамках заходів з відзначення 295-ї та підготовки до відзначення 300-ї річниці прийняття Конституції гетьмана Пилипа Орлика.

*** Пилип Орлик (1672 - 1742 рр.) – гетьман України (у вигнанні) в 1710-1742 роках. Відомий насамперед як автор першої української Конституції "Пакти та конституції законів та вольностей Війська Запорозького...", що регламентувала основні питання державного будівництва в Україні на початку XVIII ст.

Нею він зобов`язувався обмежити гетьманські прерогативи, зменшити соціальну експлуатацію, зберегти особливий статус запорожців і боротися за політичне й церковне відокремлення України від Росії у випадку, якщо він здобуде владу в Україні.