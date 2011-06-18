Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ схвалив проект використання шахтних вод, який реалізується в Свердловську і Антрациті (Луганська область).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської облдержадміністрації, за словами прем`єра, цей проект дозволяє вирішити відразу кілька завдань: забезпечити постачання питною водою населення цих міст і розв’язати екологічну проблему підтоплення шахт Краснолуцького району.

Проект будівництва пілотної установки демінералізації шахтних вод розроблено інститутом «ДонДіпрошахт» у 2004 році. Він передбачає будівництво комплексу з очищення і знесолення шахтних вод для постачання питною водою Антрациту з використанням 1000 куб. м на годину води діючого водозабору колишньої шахти «Центральна» і 250 куб. м на годину води із затоплених відпрацювань колишньої шахти 7-7 біс. Після обробки даних обсягів води комплекс забезпечить одержання 1041 куб. м на годину питної води, яка за якістю відповідає ДСТ «Вода питна».

Координатором та інвестором будівництва комплексу з демінералізаціїї шахтних вод є ЗАТ «Донецьксталь», яке має намір інвестувати в його реалізацію більш як 300 млн. грн. Це дозволить побудувати сучасний завод з інноваційними технологіями і сучасним устаткуванням.

Реалізація проекту вже почалася: зареєстровано підприємство ТОВ «Антрацитрегіонвода», вирішено питання відведення земельної ділянки під майданчик, почато будівництво очисних споруд і визначений генеральний підрядчик.