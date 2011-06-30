Ціна на газ для промспоживачів і бюджетників з липня зросте

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) збільшила граничний рівень ціни на природний газ для промислових і прирівняних до них споживачів, а також для бюджетних організацій на 18,4% - до 3023,5 тис. грн. за тис. куб. м (без урахування ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, тарифу на транспортування й постачання).

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено на сьогоднішньому засіданні комісії.

При перегляді цін регулятор виходив із представленої НАК «Нафтогаз України» прогнозної вартості імпортного газу для України в третьому кварталі на рівні 355-357 дол. за тис. куб. м. Також при перегляді цін враховувалося коливання курсу гривні до долара.

Востаннє граничний рівень цін для цих категорій споживачів переглядався регулятором у березні 2011 року, внаслідок чого з 1 квітня гранична ціна на газ для них була підвищена на 11,88% - до 2553,2 тис. грн. за тис. куб. м (без урахування ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, тарифу на транспортування й постачання).