Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ухвалив ряд кадрових рішень.

На сайті глави держави розміщено ряд указів про звільнення, зокрема, Володимира СИРОТІНА з посади заступника міністра Кабінету міністрів України; Олену ВОЛОТКОВСЬКУ з посади заступника Постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим; Владиславу ХИЖНЯК з посади першого заступника голови Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики; Андрія СТАСЕВСЬКОГО з посади заступника голови Державного комітету України з державного матеріального резерву відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України; Дмитра БРИКОВА з посади заступника голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

Також Президент підписав укази про звільнення Дмитра КРАВЧЕНКА з посади заступника голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України та призначення його заступником голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

В.ЯНУКОВИЧ також прийняв рішення призначити Олену ЄЩЕНКО заступником голови Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань; Олександра ШУБІНА заступником голови Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном.