Фінансування кіно може різко збільшитися

Наступного року Міністерство культури планує збільшити фінансування кінематографу на 50%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр культури України Михайло КУЛИНЯК сьогодні на прес-конференції.

«У липні ми передивимося кіносценарії, які прийшли на конкурс і вирішимо, на скільки збільшувати фінансування. Я поки не можу точно сказати цифри, але я вважаю, що збільшення буде як мінімум відсотків на п’ятдесят,» - сказав він

Нагадаємо, що на цей рік на фінансування кіно виділено 111 млн. грн..