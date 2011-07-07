Фінансування кіно може різко збільшитися
23:35, 07 липня 2011Суспільство
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"У липні ми передивимося кіносценарії"
Наступного року Міністерство культури планує збільшити фінансування кінематографу на 50%.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр культури України Михайло КУЛИНЯК сьогодні на прес-конференції.
«У липні ми передивимося кіносценарії, які прийшли на конкурс і вирішимо, на скільки збільшувати фінансування. Я поки не можу точно сказати цифри, але я вважаю, що збільшення буде як мінімум відсотків на п’ятдесят,» - сказав він
Нагадаємо, що на цей рік на фінансування кіно виділено 111 млн. грн..
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