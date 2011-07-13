Україна потрапила до двадцятки країн із найвищими податками

Україна увійшла до двадцятки європейських країн з найвищим податком на прибуток. Зі ставкою податку на прибуток країна посіла 17 і 18 місця.

Про рейтинг Центру економічного аналізу "РІА-Аналітика" повідомляє ТСН.

Найвищий податок виявився на Мальті - 35%, далі йдуть Франція - корпоративний податок на прибуток тут становить 34,4%, Бельгія - 34%, Італія - 31,4% та Іспанія - 30%.

Найнижчий податок на прибуток виявився у Молдові, де ставка податку дорівнює 0%. У кінці рейтингу зі ставкою в 10% розташувалися також Кіпр і Болгарія.

До числа країн із найнижчими податками потрапили також Ірландія - 12,5%, Латвія і Литва - 15%.

Як повідомлялося, Україна увійшла до п`ятірки найгірших економік світу. Такого висновку дійшов журнал Forbes, проаналізувавши макроекономічні показники більшості країн світу за останні роки і прогнози розвитку до 2012 року.

Найгіршою економікою світу на середину 2011 року журнал визнав Мадагаскар. Другою в списку виявилася Вірменія, третьою - Гвінея, а п`ятірку найгірших економік світу замикають Україна і Ямайка.

Що стосується України, то про неї в рейтингу сказано, що її ВВП на душу населення знаходиться на рівні таких країн як Сербія і Болгарія. При цьому інфляція на Україні складає близько 10%. Заважають розвиватися Україні корупція, погані державне управління і судова система.