За хабар затримано районного прокурора та слідчого

У Харкові за підозрою в отриманні 15 тис. доларів хабара затримано прокурора Комінтернівського району, а також слідчого районної прокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам прокурор Харківської області Геннадій ТЮРІН.

За його словами, прокурор вимагав хабар за закриття кримінальної справи стосовно колишніх працівників Державтоінспекції. Частина суми (5 тис. дол.) була передана ще у червні цього року, решта 10 тисяч – 14 липня перед затриманням хабарників.

Г.ТЮРІН також повідомив, що прокурор перебуває в лікарні, оскільки у нього стався гіпертонічний криз.