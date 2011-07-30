Український корабель вийде на парад до Дня ВМФ Росії

Великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський» Військово-Морських сил Збройних сил України 31 липня візьме участь у параді бойових кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації, присвяченому Дню Військово-Морського флоту РФ.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-центрі командування українських ВМС.

Корабель вже стоїть в Севастопольській бухті в першій лінії кораблів, які будуть залучені до параду, зазначили в прес-центрі.

За їх даними, 31 липня у святкових заходах з нагоди Дня ВМФ Російської Федерації також візьмуть участь члени Військової ради українського флоту, рота почесної варти та оркестр ВМС Збройних сил України.

Довідка УНІАН. День ВМФ Росії традиційно відзначається в останню неділю липня.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня Президент України Віктор Янукович підписав Указ, яким скасував проведення 24 серпня 2011 року парадів військ у Києві, Керчі, Одесі, Севастополі, а також містах, де розташовані штаби оперативних командувань та видів Збройних Сил України.

Президент також постановив відмовитись від виготовлення пам`ятного ювілейного знака «20 років незалежності України».

Зекономлені бюджетні кошти Глава держави доручив Уряду спрямувати на фінансування заходів щодо посилення соціального захисту населення, йдеться в Указі Президента.