Янукович знайшов, на чому зекономити

Президент України Віктор Янукович підписав Указ, яким вніс зміни до переліку заходів з нагоди 20-ї річниці незалежності України.

Зокрема, Глава держави постановив скасувати проведення 24 серпня 2011 року парадів військ у Києві, Керчі, Одесі, Севастополі, а також містах, де розташовані штаби оперативних командувань та видів Збройних Сил України, повідомляє офіційний сайт глави держави.

Президент також постановив відмовитись від виготовлення пам`ятного ювілейного знака «20 років незалежності України».

Зекономлені бюджетні кошти Глава держави доручив Уряду спрямувати на фінансування заходів щодо посилення соціального захисту населення, йдеться в Указі Президента.

Водночас, як писали українські ЗМІ з посиланням на «Вісник державних закупівель», Реконструкція будівель державних резиденцій та будівництво двох гелікоптерних майданчиків в Криму коштуватиме Державному управлінню справами 152,30 млн грн.

Зокрема Реконструкція будівель державної резиденції №3 та будівництво гелікоптерного майданчика в смт.Масандра коштуватиме 41,20 млн грн.

Реконструкція і капітальний ремонт будівель, споруд та інженерних мереж державних дач №9, 10 та будівництво гелікоптерного майданчика в смт.Форос коштуватиме 64,50 млн грн.

Також в смт. Форос буде проведено реконструкцію будівель державних резиденцій № 6 і 8 за 46,60 млн грн.

Усі роботи мають бути виконані з червня по грудень 2011 року.