Табачник відхрестився від замовлення на нові підручники для шкіл

Цьогоріч в Україні друк необхідних підручників відбуватиметься за замовленням шкіл, а не профільного міністерства.

Про це, як про новацію Міністерства освіти і науки, молоді і спорту розповів його очільник Дмитро ТАБАЧНИК в інтерв’ю, текст якого розміщено на сайті відомства.

“Ми, наприклад, проти того, щоб підручники друкувалися за командою з міністерства для всіх без винятку, тобто і для тих учнів, які не хочуть за ними навчатися. Бо книжки потім стоять на полиці. Тому ми цього року вирішили – нехай замовляють підручники школи, а районні й обласні управління освіти лише підсумовують і передають інформацію до міністерства. Які підручники замовили школи – такі і друкуватимуться”, - сказав міністр. Він додав, що переважна більшість замовлення – українською мовою, для шкіл з російською мовою викладання – російською, угорських – угорською тощо.

“Той, хто виступає проти цього або не заглиблювався у зміст цієї новації, або не знає про що йдеться, або свідомо не хоче дотримуватися Конституції”, - наголосив Д.ТАБАЧНИК .