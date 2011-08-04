Ватажок одеської банди керував злочинами просто із СІЗО

Працівники відділу карного розшуку УМВС України в Одеській області викрили злочинну групу, члени якої викрадали номерні знаки автомобілів, а керував ними чоловік, що утримується у СІЗО.

Про це УНІАН повідомили у Відділі громадських зв`язків облуправління міліції.

Як уточнив начальник карного розшуку Олександр ДОКІЙЧУК, учасники злочинної групи викрадали номерні знаки, які ховали неподалік від машини, а потім на передньому склі під «двірником» залишали власнику авто записку з номером мобільного телефону, на який потрібно зателефонувати і одержати «інструкції», як повернути номерні знаки. Автовласникам, що телефонували, злочинці пропонували перевести на рахунок їхнього мобільного телефону від 200 до 300 грн., після чого називали місце, де знайти заховані номери. За словами О.ДОКІЙЧУКА, «в одному випадку їх знаходили захованими за забором, в іншому – між вантажним контейнером і стіною будинку...».

Організатором групи і злочинної схеми виявився злодій, що утримується у місцевому СІЗО за підозрою у здійсненні аналогічних злочинів.

«Встановлено, що саме він вів переговори з власниками автомобілів, - додав начальник карного розшуку. – Коли на рахунок мобільного телефону надходили гроші від потерпілих, керівник злочинної групи відправляв їх на телефон своєї знайомої, а та переводила у готівку».

У ході досудової перевірки власниця мобільного телефону заперечує свою участь у злочинній схемі. Вона стверджує, що її співмешканець, який був одним із викрадачів номерів, самостійно контактував телефоном з ватажком групи, від діянь якої потерпіли близько десятка автовласників.

Розпочато слідство по кримінальній справі, порушеній проти групи зловмисників, за ознаками ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).