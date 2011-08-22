Бойко: Україна скоротить закупівлі газу в Росії

Україна розраховує, що за п`ять років зможе знизити закупівлі газу у російського Газпрому до 12 млрд. куб.м на рік, заявив в міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко в інтерв`ю "5-у каналові".

"Ми плануємо, що за п`ять років купуватимемо російського газу 12 мільярдів кубометрів", - сказав він.

За словами міністра, це стане можливим в результаті зростання власного видобутку газу, а також шляхом енергозбереження і заміни газу на вугілля. Зокрема, міністр зазначив, що Україна планує в найближчі п`ять років збільшити власний видобуток газу з 20 мільярдів кубометрів до 27.

Таким чином, вже в 2012 році Україна зможе скоротити споживання імпортного газу на 8-10 мільярдів кубометрів.

Бойко також повідомив, що переговори з російською стороною щодо перегляду газових домовленостей від 2009 року йдуть непросто. Водночас він переконаний, що сторони все ж таки знайдуть компроміс у цьому питанні.

При цьому міністр виключив так званий "білоруський сценарій", а також підкреслив, що злиття НАК "Нафтогаз України" з російським "Газпромом" в обмін на зниження вартості газу не відбудеться: "Принципова позиція президента полягає в тому, що будь-яка конструкція (взаємин) може бути побудована, але тільки на паритетних засадах", - сказав він.