Добудувати нафтогін з Бродів до Плоцька можна і без грошей ЄС

Учасники проекту створення Євроазіатського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК) на базі маршруту «Одеса-Броди-Плоцьк» можуть добудувати ділянку трубопроводу, якої не вистачає, без додаткового фінансування Європейського Союзу.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив голова правління польської національної нафтотранспортної компанії PERN ”Przyjazn” Роберт СОШИНСЬКИЙ.

«Ці кошти для нас дуже важливі, але вони не мають визначального значення для реалізації проекту», - сказав він, коментуючи шанси добудови трубопроводу до 2016 року.

Голова правління компанії, що належить польському уряду, назвав „головною, але не єдиною проблемою” проекту, відсутність гарантій постачальників і покупців каспійської нафти, яку планується транспортувати по ЄАНТК.

За його словами, проведені попередні оцінки свідчать про рентабельність проекту в разі щорічного прокачування близько 20 млн. тонн нафти.

«Може виявитися, що проект за деяких умов буде економічно вигідним при менших обсягах, але на це питання (рентабельний чи ні проект ЄАНТК - УНІАН) зараз не можу однозначно відповісти, і ніхто цього не може зробити», - сказав Р.СОШИНСЬКИЙ.

«Про проект йдеться 20 років, але реально ми займається ним 4 роки», - зазначив він.

Співбесідник УНІАН сказав, що аналіз умов рентабельності транспортування нафти за маршрутом «Одеса-Броди-Плоцьк» продовжиться «принаймні ще 2 роки».

«Безумовно, якщо будуть прийняті рішення про реалізацію проекту, то партнери зроблять все для того, щоб одержати і використати ці кошти (Євросоюзу)», - відзначив глава PERN.

Р.СОШИНСЬКИЙ, який минулого тижня брав участь в засіданні Ради національної безпеки Польщі, присвяченому проекту ЄАНТК, відмовився коментувати його хід.

Як повідомляв УНІАН, Польща може використати близько 120 млн. євро, або 25% вартості добудови польської ділянки ЄАНТК, із коштів допомоги Євросоюзу, якщо знайде інші 75% фінансування проекту.

Створена в 2004 році польською PERN і українською «Уктранснафтою» для розвитку ЄАНТК компанія «Сарматія» називає умовою рентабельності проекту дофінансування ЄС, для отримання якого весь пул інвесторів має бути сформований максимум до кінця 2013 року.

Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ минулого четверга назвав умовою участі поляків в ЄАНТК "економічну вигоду", повідомивши про намір доручити новому уряду, сформованому після жовтневих виборів, вирішити питання участі польської сторони в цьому проекті.

Довідка УНІАН. Ідея проекту будівництва євроазіатського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК) Одеса – Броди – Плоцьк – Гданськ виникла в середині 90-х років. Вона передбачала будівництво нового транспортного коридору нафти, який дозволив би поставляти каспійську нафту в країни Західної та Центральної Європи.

Нафтопровід «Одеса–Броди» завдовжки 674 км і потужністю 9 млн. тонн на рік, який з`єднав морський нафтовий термінал (МНТ) «Южний» (Одеська обл.) і систему магістральних нафтопроводів «Дружба» в районі м. Броди (Львівська обл.), було введено в експлуатацію в 2001 році. Із самого початку він будувався для прокачування легкої каспійської нафти в Європі, проте до 2004 року простоював, а потім використовувався в реверсивному режимі (у напрямі терміналу «Южний»).

23 травня 2003 року в Брюсселі уряди України, Польщі та Єврокомісія підписали спільну декларацію про підтримку проекту ЄАНТК. Єврокомісія також виділила 2 млн. євро на проведення ТЕО будівництва трубопроводу Броди – Плоцьк, який дозволив би протягнути вже побудовану українську трубу з Одеси до польського Гданська.

Вартість реалізації ЄАНТК на базі нафтопроводу «Одеса–Броди», згідно із затвердженим ТЕО, становить від 2 до 8 млрд. дол. залежно від обсягів транспортування нафти.

13 квітня ц.р. прем`єр-міністр Польщі Дональд ТУСК заявив, що Польща підтверджує зацікавленість в добудові нафтопроводу "Одеса–Броди" до Гданська.