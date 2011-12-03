У Тернополі накрили наркоторговців, які завозили «пігулки» із Франції

У Тернополі затримано групу наркоторговців.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю обласного управління міліції, організував злочинну групу 27-річний тернополянин. Маючи знайомого у Франції, він замовляв у нього синтетичні наркотики. Таблетки до Тернополя передавали приватними перевізниками, для конспірації їх ховали у коробки з печивом чи іншими продуктами.

Після прибуття синтетичних наркотиків ще троє спільників продавали їх жителям області, а також вони налагодили збут таблеток на сході України. Одну таблетку збували за 300-400 грн.

Після закупівлі контрольної партії на 10 тис. грн. працівники обласного УБОЗу затримали усіх чотирьох членів групи. У них вилучено 51 таблетку.

Проти членів злочинної групи порушено кримінальні справи за ч. 1 та ч. 2 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.

Ще одного члена групи, який передав наркотики із Франції, міліціонери встановили. Вирішується питання про його затримання та екстрадицію.