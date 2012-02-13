Податківці «накрили» цех з виготовлення фальсифікованої горілки

Співробітники податкової міліції Павлограда припинили діяльність підпільного цеху з виготовлення фальсифікованої горілки, яка, за висновками експертизи, є небезпечною для здоров’я та життя людини.

Про це УНІАН повідомив представник Управління податкової міліції ДПС у Дніпропетровській області Олександр ГРОМАДСЬКИЙ.

За його словами, 27-річний безробітний місцевий житель обладнав кустарним устаткуванням виробництво у приватному гаражі, в умовах цілковитої антисанітарії. «Виробнича» лінія дозволяла виготовляти щодоби понад 100 пляшок із водяно-спиртової суміш, ароматизаторів та барвників.

Продукція з підробленими акцизними марками реалізовувалась у місцях стихійної торгівлі та через дрібнооптові мережі Павлограда.

У ході обшуку податківці вилучили у підпільному цеху готової продукції, інгредієнтів та обладнання на 300 тис. грн.

Проти організатора цеху порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення підакцизних товарів, що становить загрозу для життя і здоров’я людей).

О.ГРОМАДСЬКИЙ повідомив, що з початку 2012 року Управління податкової міліції ДПС у Дніпропетровській області припинило діяльність семи підпільних виробництв, з них 4 горілчаних цехи. З незаконного обігу вилучено товарно-матеріальних цінностей на 5 млн. грн.