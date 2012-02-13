Експерт: Українській економіці необхідний індекс інвестактивності

Українській економіці необхідне створення індексу інвестиційної активності.

Таку думку висловив директор Інституту економіки і прогнозування НАНУ Валерій ГЕЄЦЬ, коментуючи заяву голови Держподатслужби Олександра КЛИМЕНКА про розробку індексу інвестиційної активності.

«Якщо говорити тільки про індекс, то він необхідний...», - відзначає експерт.

За його словами, ті індекси, які існують у світовій практиці, певним чином уніфіковані, «але тільки певним чином, тому що, як правило, їх розробляють фахівці тих країн, які є лідерами в цьому процесі».

В.Геєць вважає, що проблема інвестиційного розвитку на сьогоднішній день є ключовою не тільки для нашої країни, але й для інших країн: «...оскільки розробляючи цей індекс і потім розвиваючи його до такого рівня, що це може бути не тільки національним - показати, як він виглядає для інших країн. Він створює базу для того, щоб можна було порівнювати ті підходи, які формуються в національній країні, і ті підходи, які існують у світовій практиці».

Водночас В.Геєць відзначає вплив на бізнес рівня податків і їх адміністрування. «Абсолютно не обов`язково, що, знижуючи податки, можна одержати підвищення інвестиційної активності або підвищуючи їх – одержати протилежне. Хорошого результату не було, принаймні мені він ще не відомий. Але це тільки один бік питання. А от що стосується діяльності в частині адміністрування податку, де податкова стоїть як державний орган - стоїть на зрізі реалізації певних інтересів і проблем, наявних у бюджеті, інтересів держави, а з іншого боку – вона працює з бізнесом, то це дуже важливо», - вважає він.