Мешканці не повинні платити, якщо в квартирі холодніше 12 градусів

Населення не повинно платити за тепло, якщо температура в квартирі становить нижче 12 градусів. Про це заявив журналістам голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир ЯЦУБА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СМДА, В.ЯЦУБА нагадав, що при зниженні температури до 18 градусів і подальше її зниження на кожен градус можна пред'являти претензії тим підприємствам, які забезпечують теплом.

В.ЯЦУБА також доручив комунальним службам розписати в платіжних квитанціях вартість фактично наданих послуг, аби севастопольці знали, за що вони платять.

Довідка УНІАН. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 року №151 «Про затвердження Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалювання», при температурі в житлових приміщеннях нижче від 12 градусів (у кутових кімнатах - нижче 14 градусів) плата за централізоване опалювання не стягується.

У разі зниження температури в діапазоні від 12 до 18 градусів у житлових приміщеннях (у зовнішніх кімнатах від 14 до 20 градусів) плата зменшується на 5% за кожний градус відхилення.