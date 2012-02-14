Митники знайшли в мікроавтобусі кілограм золота і 14 кілограмів срібла

У пункті пропуску «Тиса», що на українсько-угорському кордоні в Закарпатській області, чопські митники вилучили більш як кілограм ювелірних виробів та 14 кілограмів столових приборів із срібла.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Чопської митниці Вікторія СЕНГЕТОВСЬКА.

Як йдеться у повідомленні, 1,3 кг ювелірних прикрас із металу жовтого кольору (золото) та 14 кг старовинного посуду із срібла виявили в одному із мікроавтобусів працівники Служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Чопської митниці спільно з прикордонниками.

«Заїхав мікроавтобус марки «Фольксваген» у зону митного контролю о 6-й годині ранку ще 13 лютого. Водій та пасажири – громадяни України, повертаючись із Італії, під час усного та письмового опитування запевняли інспекторів, що крім незначної валюти, не переміщують через кордон товари, що підлягають обов’язковому декларуванню», - повідомила В.СЕНГЕТОВСЬКА.

Проте, за її словами, на підставі аналізу ризиків митники та прикордонники вирішили провести поглиблений огляд транспортного засобу та особистих речей українців. У результаті ретельної перевірки салону мікроавтобуса, у конструктивних порожнинах - за панеллю приладів – знайшли приховані три пакунки із золотими прикрасами.

«Крім того, в одній із валіз під пасажирським сидінням митники виявили пакунок з раритетним столовим посудом із срібла в широкому асортименті, зокрема, підноси, піали, чаші, глечики, попільнички, заварники, ложки, виделки та багато іншого кухонного краму», - додала прес-секретар.

Також серед прихованого товару знайшли 3 чоловічі годинники із золотими корпусами та жіночі браслети із срібла тощо.

На підставі статті 352 Митного кодексу України складено протокол про порушення митних правил. Попередня оцінка вилученого товару становить 200-300 тисяч гривень, уточнили в Чопській митниці.