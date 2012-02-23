Міськрада скасувала безплатні офіси для партій

У Тернополі припинено практику безкоштовної оренди комунального майна для політичних партій.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне рішення прийняли депутати міської ради.

Відтепер партіям, які використовували для своїх офісів комунальне майно на безкоштовній основі, змушені будуть платити за оренду – орієнтовно від 30 до 60 грн. за 1 м кв. Вартість оренди кожного із офісів визначать експерти після проведення майнової оцінки приміщень.

На даний час у Тернополі найбільші офіси, що розташовані в комунальних будинках, мають ВО «Батьківщина» (293,4 м кв.), Конгрес українських націоналістів (112 м кв.) та ВО «Свобода» (111 м кв.).

Як повідомляв УНІАН, минулого року міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ виступив з ініціативою скасування практики надання партіям комунального майна під офіси на безоплатній основі. Тоді він наголошував, що у місті на платній основі здається в оренду 25 тис. м кв. комунального майна, тоді як 41 тис. м. кв. надається безкоштовно.

Відповідно він ініціював перегляд списку громадських організацій, яким буде продовжено безкоштовну оренду в залежності від ефективності їхньої діяльності, значимості та внеску у розвиток міста.