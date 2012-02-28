На зруйнований газом будинок у Феодосії відправили морських піхотинців

Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України прийняло рішення про виділення особового складу підрозділів Військ берегової оборони для надання допомоги у ліквідації наслідків сьогоднішнього вибуху побутового газу в одному з житлових будинків у місті Феодосії.

Про це УНІАН повідомив начальник прес-центру - прес-секретар командування українських ВМС Олег ЧУБУК.

За інформацією прес-секретаря, сьогодні близько 18:00 до командування Феодосійського окремого батальйону морської піхоти з проханням про надання допомоги звернулися представники МНС у місті Феодосія. За рішенням командувача українськими ВМС Віктора МАКСИМОВА з метою надання допомоги було виділено особовий склад Феодосійського окремого батальйону морської піхоти.

На даний час у ліквідації наслідків вибуху разом із працівниками МНС та інших служб беруть участь 10 морських піхотинців, повідомили у прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, у Феодосії сьогодні ввечері стався вибух у житловому двоповерховому будинку на 16 квартир, три людини були доставлені в лікарню з травмами середнього ступеня тяжкості.

За даними МНС у Криму, в будинку зруйновано стіни і перекриття на загальній площі 100 квадратних метрів. За попередньою інформацією, вибух стався у квартирі на другому поверсі. Його причиною фахівці вважають газ.