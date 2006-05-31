У Дніпропетровську майже вдвічі підвищать тарифи на водопостачання

У Дніпропетровську до кінця літа планується майже вдвічі підвищити тарифи на водопостачання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міський голова Дніпропетровська Іван КУЛІЧЕНКО.

За його словами, вартість електроенергії у нинішньому тарифі на водопостачання для населення обласного центру становить 19,4 коп. за 1 кВт/год., в той час, як фактично і вона майже вдвічі вища — 35 коп. за кВт/год. Частка електроенергії складає близько 40-60% собівартості послуг, які надає комунальне підприємство „Дніпропетровський міськводоканал».

Міський голова Дніпропетровська зазначив що, отримавши кредит в 200 млн. євро від Європейського банку реконструкції та розвитку на технічну модернізацію, міськводоканал зобов’язався надавати свої послуги за ціною, не нижчою за їх собівартість. «У такій ситуації, яка склалася сьогодні, ми не можемо повністю реалізувати проект, про який домовилися з ЄБРР”,- підкреслив І КУЛІЧЕНКО.

За його словами, питання підвищення тарифів на водопостачання повинна найближчим часом розглянути сесія Дніпропетровської міської ради.