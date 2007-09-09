Мер Києва передав зубний біль в інше Головне управління

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ розпорядився перепідпорядкувати столичну міську стоматологічну поліклініку на вул. Пімоненко, 10-а, Головному управлінню охорони здоров’я та медичного забезпечення.

Про це йдеться в розпорядженні Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО “Про здійснення заходів для реорганізації комунального підприємства «Київська міська стоматологічна поліклініка», текст якого розміщено на офіційному веб-порталі столичної влади.

Згідно з документом, ГУ охорони здоров`я спільно з постійними комісіями Київської міської ради з питань охорони здоров`я та соціального захисту та з питань власності має підготувати проект рішення Київської міської ради для винесення на розгляд найближчого засідання сесії стосовно реорганізації комунального підприємства «Київська міська стоматологічна поліклініка» в комунальний лікувальний заклад управління охорони здоров`я.

Більше того, в документі зазначається, що в проекті рішення Київради має бути передбачено максимальне вивільнення площ, переданих в оренду комерційним структурам, для надання медичних стоматологічних послуг широким верствам населення.

Як повідомляється в розпорядженні мера, рішення прийнято з метою забезпечення ефективного і доступного для всіх громадян медичного безоплатного обслуговування, створення належних умов для запровадження соціальних програм щодо надання медико-стоматологічної допомоги малозахищеним верствам населення.

Виконання цього розпорядження Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ взяв під особистий контроль.

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА повідомила, що за грубі порушення фінансово-бюджетної дисципліни розпорядженням Київської міської державної адміністрації звільнено з посади директора комунального підприємства «Київська міська стоматологічна поліклініка» Анатолія КРУТЯ.

Столичний мер доручив Управлінню кадрової роботи і нагород КМДА організувати проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника міської стоматологічної поліклініки. До оголошення результатів цього конкурсу терміном на шість місяців виконуючим обов’язки директора підприємства призначено Юрія БАБАСКІНА.

1 вересня в приміщенні стоматологічної поліклініки в Києві по вул. Пимоненка, 10-а, стався інцидент, з приводу якого наступного дня міністр охорони здоров`я України Юрій ГАЙДАЄВ висловив обурення. Тоді за вказівкою керівництва Київської міської державної адміністрації силовими методами було захоплено приміщення Київської міської стоматологічної поліклініки, повідомили в прес-службі міністра.

Пізніше Ю.ГАЙДАЄВ наголосив, що питання з керівництвом міської стоматклініки має бути вирішено лише в правовому полі. Він повідомив, що Шевченківський районний суд столиці прийняв ухвалу за позовом А.КРУТЯ, відповідно до якої керівництво клінікою на час перебування її директора Анатолія КРУТЯ на лікарняному, має здійснювати його заступник, а не Ю.БАБАСКІН.

За словами Ю.ГАЙДАЄВА, зараз “все повернуто в правове поле”. “Давайте почекаємо. Є судові інстанції, є закон ”, - додав він.

У свою чергу І.КІЛЬЧИЦЬКА повідомила, що столична влада хоче перевести стоматклініку у підпорядкування ГУ охорони здоров’я, оскільки до цього часу вона була підпорядкована ГУ комунальної власності.

На сьогоднішній день КМДА оскаржує ухвалу Шевченківського райсуду в апеляційному суді.

Інцидент 1 вересня зараз вивчає також міжвідомча урядова комісія, яка має надати висновки до 15 вересня.