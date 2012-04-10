Протестантський пастор між службами підробляв фінансові документи

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-офіцер управління податкової міліції ДПС в області Олександр Мрозович, така сума фігурувала у відносинах між двома підприємцями при продажі понад 100 тонн чорниці. Настороженість податківців викликав той факт, що згідно з документами, операції здійснювались у січні-лютому 2011 року і ягоди продавалися з урожаю того ж року.

Разом з тим почеркознавчою експертизою було встановлено, що підпис підприємця, який проходить як продавець і який помер у травні 2011 року, підроблено. У підробці документів податківці запідозрили покупця товару - жителя райцентру Зарічне, який є підприємцем і займається заготівлею лісових ягід, горіхів і насіння. Він також є пастором місцевої протестантської церкви.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що офіс підприємця та церква знаходиться в одному приміщенні.

Встановлено, що цей пастор-бізнесмен організував протиправну схему мінімізації податкових зобов’язань при заготівлі лісових ягід, горіхів та насіння. Зокрема, з метою підтвердження походження експортованої ним ягоди чорниці мороженої, мінімізації податкових зобов’язань та ухилення від сплати податків бізнесмен залучив до протиправної діяльності понад 80 фізичних осіб, яких зареєстрував як приватних підприємців, а також відкрив на них рахунки в банках для подальшого зняття готівки. Сукупний дохід залучених до схеми фізичних осіб за 2009-2011 роки становив кілька десятків мільйонів гривень.

За фактом підробки документів було порушено кримінальну справу, яку розслідує податкова міліція, а судом винесені постанови на проведення обшуків.

При проведенні обшуку пастор категорично відмовився виконувати вимоги співробітників міліції і разом з членами своєї сім’ї намагався перешкодити правоохоронцями. Дійшло навіть до того, що пастор зірвав погони в офіцера міліції, зазначив О.Мрозович.

В ході обшуку в робочих кабінетах пастора податківці виявили та вилучили, фінансові, бухгалтерські документи та чорнові записи. Також було вилучено готівку у різній валюті на загальну суму понад 200 тис грн.

Крім того, у гаражі пастора було виявлено автомобіль «Мерседес SL-500» з перебитими номерами кузова. В іншому гаражі був розбитий автомобіль такої ж моделі, звідки й були вирізані частини з кузовними номерами.

У зв’язку з цим правоохоронці не виключають, що стосовно пастора може бути порушено і кримінальну справу за ст. 290 Кримінального кодексу України (знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу).

За скількома статтями кримінального кодексу України відповідатиме пастор-бізнесмен буде відомо після завершення досудового слідства у справі.