Через мобільний Завадського полетять голови тюремників

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з засобами масової інформації прокуратури міста Києва, відомство провело перевірку за фактом незаконного використання мобільного телефону ув’язненими Київського СІЗО.

У повідомленні нагадується, що минулого тижня на телеканалі «1+1» у сюжеті випуску новин журналіст спілкувався по мобільному телефону з акордеоністом Ігорем Завадським, який утримується в СІЗО.

За результатами перевірки прокуратурою столиці порушено кримінальну справу за фактом службової недбалості посадовців Київського слідчого ізолятора, які допустили пронесення мобільного телефону на територію пенітенціарної установи та його використання (ч.1 ст. 367 Кримінального кодексу України).

При цьому у повідомленні вказується, що, відповідно до статей 2 і 7 Закону України «Про попереднє ув’язнення», однією з цілей тримання під вартою є унеможливлення перешкоджання встановленню істини у кримінальних справах. Особам, яким обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, застосовано тимчасовий арешт, забороняється мати при собі предмети, не дозволенні до зберігання в місцях попереднього ув’язнення.

Правилами поведінки в слідчих ізоляторах осіб, узятих під варту і засуджених, затвердженими наказом Державного департаменту з питань виконання покарань від 20 вересня 2000 року №192, встановлено виключний перелік предметів, які дозволяються особам тримати при собі в камері. Зберігання мобільного телефону цим переліком не передбачено.

Довідка УНІАН. 23 березня у Києві співробітники міліції затримали І.Завадського і ще двох чоловіків у рамках розслідування справи, порушеної за статтею 156 Кримінального кодексу (розбещення неповнолітніх).

Шевченківський районний суд Києва обрав І.Завадському, підозрюваному в розбещенні неповнолітніх, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 2 місяці - до 24 травня.